راندا البحيري سعيدة بدورها في فيلم "أسوار عالية"

القاهرة - سارة رفعت
كشفت الفنانة المصرية راندا البحيري، عن سر اشتراكها في فيلم "أسوار عالية".
وقالت راندا البحيري في حديث خاص إلى "لايف ستايل"، إن سعادتها بالغة لمشاركتها بالفيلم، لأنها وجدت في السيناريو قصة تستحق المشاركة ، فضلا عن أن الدور جديد عليها، مشيره أن الفيلم شيق للغاية وتنتظر عرضه بشكل كبير.
وأشارت إلى أنها تلعب دور أحلام وهي من أسرة فقيرة للغاية تكاد تكون معدمة، كما تواجه الكثير من المشاكل في العمل التي بذلت فيه مجهودًا كبيرًا.
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