إيمي سمير غانم تنشر صورة لها مع شقيقتها دنيا في سن المراهقة

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القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها على موفع تبادل الصور"إنستغرام" صورة ظهرت فيها مع شقيقتها دنيا، وهن في سن المراهقة.
يبدو أن الصورة التقطت في أحد الأفراح إذ ظهرت إيمي والفتيات حولها بملابس واحدة.
وبدت ملامح دنيا وإيمي في الصورة مختلفة بعض الشيء عن الوقت الحالي بخاصة إيمي.
يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل "عزمي وأشجان"، وهو من بطولة حسن الرداد ونسرين أمين وسمير غانم وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة وأحمد سلطان ومحمد ثروت ومحمد لطفي وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، ومن إخراج إسلام خيري
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