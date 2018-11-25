وفاة الشخصية الحقيقية لمسلسل"البحار مندي" بعد صراع مع المرض

توفي صباح الأحد محمد مندي متولي الشهير بـ"البحار مندي" عن عمر يناهز 95 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان "البحار مندي" تم تقديم شخصيته في مسلسل حمل نفس الاسم عام 2002 من بطولة أحمد عبد العزيز ونيرمين الفقي وندى بسيوني وحسن حسني ومن إخراج هاني لاشين وتأليف صالح مرسي وسيناريو محمد الباسوسي.

ودخل "مندي" في غيبوبة منذ 45 يومًا قضاها داخل أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية.

يذكر أن "البحار مندي" عاش 70 سنة في البحر، وأطلق عليه الأديب الراحل صالح مرسي رائد أدب الجاسوسية لقب "الأسطورة" في رواية حملت اسمه، وتم تحويلها للمسلسل.

لمندي معارك كثيرة مع الاحتلال البريطاني، فهو بدأ حياته البحرية في 1938 في مركز تدريب قوات السواحل، ثم انتقل إلى القوات البحرية عام 1940 وقضى 10 سنوات في هيئة الميناء، ثم 14 سنة في نادي الكشافة الذي اختتم فيه حياته حتى مرضه ووفاته.