سامح الصريطي يؤكّد أن والده حُكم عليه بالإعدام بعدما ضرب ضابطًا إنجليزيًا

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان سامح الصريطي، عن إصابة والده مرتين بطلق ناري في الساقين من قبل جنود الاحتلال الإنجليزي، موضحًا أنه حُكم عليه بالإعدام، ولكنه أُفرج عنه بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 جنيه.
وأضاف الصريطي, خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي" الأحد، أنه في المرة الثانية قام والده بضرب ضابط إنجليزي، وتم الحكم عليه بالإعدام، ولكنه تم الإفراج عنه من دون أن يعرف السبب.
وتابع: أن والده كان يرغب في إبعاده عن السياسة، لافتًا إلى أنه أوّل من شجعه على الدخول إلى عالم الفن.
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