كندة علوش تطل في أول ظهور لها بعد الإنجاب خلال صورة عائلية

عادت الممثلة السورية كندة علوش من جديد للتواصل مع جمهورها ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها في "Instagram"، ظهرت فيها مع زوجها عمرو يوسف وعائلته وعائلتها.

يأتي ذلك في أول ظهور لها منذ إنجابها لطفلتها الأولى التي أطلقت عليها اسم "حياة"، حيث لم تظهر في أي مناسبة أو حتى من خلال الصور التي تنشرها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت كندة تعقيبا على الصورة لتؤكد أن العائلة تأتي أولا وثانيا وثالثا فهي أهم شيء في الحياة، داعية الله أن يحفظ للجميع عائلتهم.

وظهرت كندة في الصورة بوزن زائد نتيجة فترة الحمل والولادة، ويبدو أنها ستحتاج لاتباع حمية غذائية خلال الفترة المقبلة لتستعيد رشاقتها.