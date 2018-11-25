بالفيديو- “نزيه” جديد فرج حنّا

Nov 25, 2018 اطلق الفنان فرج حنا اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “نزيه”على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب. الاغنية من كلمات والحان فرج حنّا، توزيع الكسندر ميساكيان. إخراج كارل سلامة. ويقول مطلع الاغنية: “حزين ومسلينا /حزين ومسلينا / زهقان يا نزيه /متل شجر الكينا/ لابقلك التشبيه”. لفرحج حنّا عدة اعمال فنية منها اعمال أعاد تسجيلها لفنانين معروفين، ثم تصويرها تحت إدارة المخرج كارل سلامة. وبثّها على مواقع التواصل الاجتماعي.







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