“سرَقتْ زوجي” و”حبُ الصدفة” جديد “ام بي سي بوليوود”

لا تجد قصص الحب نهايات سعيدة دوماً، ولا تتوّج الكثير من العلاقات بالزواج، إذ قد يكتشف أحد الزوجين أن مشاعره لشريكه لم تعد متأجّجة كسابق عهدها، ويشعر بالانجذاب لشخص آخر. لا تبتعد قصتا العملين الدراميين الهنديين الجديدين “سرَقتْ زوجي” و”حبُ الصُدفة” اللذين تعرضهما “MBC Bollywood” عن هذا السياق.

سرقت زوجي.. هذا هو غدر الأصدقاء!

حين تتحوّل الصداقة الحقيقية إلى غدر وطعن في الظهر، لا يعود للعلاقات الإنسانية معنى، وهو ما يجعل كل إنسان يعيد حساباته في علاقاته. تطرح الدراما الاجتماعية الهندية المدبلجة “سرَقتْ زوجي” على “MBC Bollywood”، حكاية صديقتين منذ أيام الطفولة، تستضيف إحداهما الأخرى عندها في منزل الزوجية بسبب ظروف معينة تمر بها، وذلك بعد سبع سنوات من آخر لقاء جمعهما، لكن هذه الاستضافة ستكون عواقبها وخيمة وستفتح أبواب الجحيم عليها.

هكذا، عندما يتصارع أصدقاء الطفولة على الفوز بقلب رجل واحد، يتحوّل الفرح إلى تعاسة وحزن. فبعدما كانت “مولي” في غاية السعادة مع زوجها “كونال” ويعيشان معاً حياة مثالية، يحصل ما لم يكن في الحسبان عندما تستضيف صديقتها “ناندني”، إذ يحصل انجذاب بين الزوج وهذه الصديقة الأمر الذي يهدّد استمرار زواجها. فهل يمضي الزوج والصديقة بقصة حبهما، رغم تسببها في أذية أقرب شخص إلى قلبيهما أم يتراجعان في لحظة ما؟ وإلى أي مدى يمكنهما إخفاء مشاعرهما الحقيقية عن بعضهما أولاً، وعن الآخرين ثانياً؟

يحوي العمل أكثر من خط درامي مليء بالتشويق، وستكون الممثلة دراشتي دهامي، نجمة مسلسلي “غيت” و”يغمرني الشوق”، هي واحدة من أبطاله.

تُعرض الدراما الاجتماعية الهندية المدبلجة “سرَقتْ زوجي” على “MBC Bollywood”، اعتباراً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، من الأحد إلى الخميس، 04:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.

“حبُ الصدفة”.. الخيانة في أسوأ صورها

هل يمكن لإنسان أن يقتنع أن الحقيقة هي على نقيض ما يراه؟ كيف يستطيع زوج أن يرفض فكرة أن زوجته التي لطالما اعتقد أنها وفية له، قادرة على الخيانة؟ وكيف يتحوّل الحلم الوردي الذي يعيشه أزواج عاشقون حتى الجنون إلى كابوس فظيع؟ هي حكاية رجل وامرأة يقفان أمام صدمة كبيرة، عندما يتم العثور على جثتي زوجهيما في إحدى الشقق السكنية، ضمن الدراما الهندية “حب الصدفة” على MBC Bollywood””.

جريمة قتل تفضح الكثير وتضع الخيانة الزوجية تحت المجهر، ملقية الضوء على سلسلة أكاذيب وأوهام في حياة كل من “زويا” و”أديتا”، اللذين سيعيشان تباعاً صدمات متلاحقة، أهمها اكتشافهما أن شريك حياتهما لم يكن وفياً لعلاقتهما، ولم يحفظ عهد الحب الذي قطعه على نفسه عند عقد قرانهما يوم أقسم بأن يظل وفياً ومحباً لشريكه طول العمر وفي كل الظروف. هكذا، تنطوي صفحة الحب لتشتعل مقابلها صفحات الشك المفتوح على كل الاحتمالات، لكنها البداية فقط لقصة ستكون مليئة بالأحداث المشوقة والغموض و…الرومانسية.

الجدير بالذكر أن إحدى بطلات العمل هي إحدى الممثلات الأكثر شهرة في بوليوود جنيفر وينغت، نجمة مسلسلي “حواس مايا” و”سحر الأسمر”.

تُعرض الدراما الاجتماعية الهندية المدبلجة “حبُ الصدفة” على “MBC Bollywood”، اعتباراً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، من الأحد إلى الخميس، 06:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية.