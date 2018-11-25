سامح السريطي يكشف سبب إيداع زوجته نادية فهمي في "دار رعاية"

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان سامح الصريطي، عن مرض الفنانة نادية فهمي، زوجته السابقة، ووالدة بناته، والتي انفصل عنها منذ 25 عامًا، قائلًا: "منفصلان كزوجين وليس كأب وأم للبنات".
وأضاف "الصريطي"، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي" اليوم، الأحد، أن مرض الزهايمر أصاب "فهمى" منذ 5 سنوات.
وأوضح أنه تم وضعها في دار مختصة لرعايتها بشكل كامل، ولكن فُوجئ بهجوم شديد من قبل بعض الصحفيين، والذين ادعوا أنه إهمالها، ولكن في الحقيقة تم اتخاذ القرار بعد معاناة كبيرة مع المختصات بالرعاية في المنازل.
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