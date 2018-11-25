شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يكشف عن الكوبليه المحذوف من أغنية "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الشاعر تامر حسين، نجاحا كبيرا فى ألبوم المطرب تامر حسنى الأخير "عيش بشوقك" حيث تعاون معه فى 3 أغانى وهى "ناسينى ليه" و"حلم سنين" و"قابلتينى" وتعد المرة الأولى الذى تعاونا معا فى مشوارهما الغنائى .

تامر أكد أن هناك كوبليه محذوف من أغنية "ناسينى ليه" حيث كان واحد من ضمن كوبليهات كثيرة حيث تقول كلمات الكوبليه المحذوف "تعالي لومني أو غلطني أنا تفكيري هيموتني وبسأل ياما عنك من وراك" حيث نشر على صفحته الإنستجرام فيديو يغنى فيه هذا الكوبليه حيث نشر على صفحة الإنستجرام الخاصة به فيديو يغنى هذا الكوبليه .

يذكر أن الأغنية تخطت نسبة مشاهداتها 35 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بأسابيع قليلة.

تامر حسين شارك أيضًا مؤخرًا بأغنية "نساى" ضمن ألبوم شيرين الذى طرحته وحقق نجاحا كبيرا وكانت من ألحان تامر على وتوزيع نابسلى كما شارك الهضبة عمرو دياب فى ألبومه الأخير فى عدد من الأغانى منها "يتعلموا" و"باين حبيت" و"تعالى".