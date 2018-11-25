شكرا لقرائتكم خبر عن " افتح القوس لأخر السنة ".. حصاد طلاق المشاهير × 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل عام 2018، أخبار حزينة، بعد إعلان انفصال وطلاق عدد من الثنائيات المصرية الشهيرة، بعد فترات زواج طالت أم قصرت، وأبرز هذه الثنائيات الممثلة غادة عادل والمخرج الكبير مجدى الهوارى، بعد 20 سنة زواج.



غادة عادل

إعلان الفنانة الكبيرة غادة عادل، انفصالها عن زوجها المخرج الشهير مجدى الهوارى، أغسطس الماضى، أنهى علاقة زواج وطيدة استمرت لمدة 20 عام.

وعلى الرغم إن إعلان غادة طلاقها من الهوارى، كان فى أغسطس 2018، إلا أن مصادر مقربة منهما، كشفت أن الانفصال كان فى رمضان 2017، وقرر الثنائى التكتم عليه منعا للشائعات، خاصة أنهم يحافظون على علاقتهم سويا كأصدقاء.



ياسمين

استطاعت الفنانة ياسمين صبرى، إخفاء خبر زواجها عن متابعيها، إذ تزوجت الفنانة قبل دخولها الوسط الفنى، وأعلنت للمرة الأولى عن كونها متزوجة، مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس أكتوبر 2017، إذ أنها لم تكن تتحدث عن زوجها فى أى مناسبة فى وسائل الإعلام أو البرامج التليفزيونية لتعود بعدها بوقت قليل لتعلن انفصالها عن زوجها بشكل نهائى، بعد علاقة دامت 5 سنوات.

رانيا يوسف

رانيا يوسف الأخرى، فاجأت جمهورها، فى يوليو الماضى بإعلانها إنهاء زواجها من رجل الأعمال طارق عزب، وذلك بعد زواج استمر 7 سنوات، الانفصال تم فى هدوء تام ، وقتها لم تفصح رانيا عن تفاصيل الانفصال وطالبت وسائل الإعلام والمواقع تحرى الدقة فى تناقل الخبر وعدم زيادة المعلومات أو كتابة أى أسباب مغلوطة، خاصة أن حياتها الشخصية تعتز بها للغاية.



ناهد السباعى

"طلاق ناهد السباعى" قد يكون الأبرز والأغرب فما أن عقدت الفنانة قرانها، وكانت فى انتظار حفل الزفاف، إلا أن الجمهور تفاجئ بطلاقها الغريب والسريع، إذ بدأوا فى الاعتذار للضيوف عن إلغاء حفل الزفاف بعد دعوتهم لحضوره.

ناهد السباعى اختفت بعد خبر انفصالها ، وعلقت فيما بعد فترة قصيرة قائلة:" محصلش نصيب.. ساعات الواحد بيكتشف ان هو مكنش صح عشان كدا بيتراجع عن قراراته".



مى سليم

مى سليم الأخرى، مرت بتجربة الطلاق السريع، فما أن عقدت قرانها وحفل زفافها من الممثل الشاب وليد الفواز، إلا أنها حصلت على طلاق سريع خلال فترة شهر العسل، وهو ما لفت انتباه جمهورها ومتابعيها، إذ اعلن الفواز انفصاله عن مى بعد 26 يوم.