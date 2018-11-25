شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جوليا روبرتس فى رحلة تسوق بلوس أنجلوس وتحيى "الباباراتزى" بابتسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعترف دائمًا النجمة العالمية جوليا روبرتس بأنها تعشق التسوق وتقضى دائمًا وقت فراغها فى ذلك سواء بمفردها أو مع أصدقائها المقربين.

التقطت أمس عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لجوليا روبرتس خلال توجهها لجولة تسوق فى ميلروز بالاس فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عامًا مرتدية فستان " floral ذو أكمام طويلة ووشاح باللون الرمادي ونظارة شمس سوداء، وبمجرد أن لاحظت وجود "الباباراتزي" ابتسمت للكاميرا تحية منها للمصورين .

يذكر أن جوليا روبرتس قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Ocean's Twelve" وCharlieWilson's War و"Valentine's Day"و"Larry Crowne" و" Secret in Their Eyes " ، وغيرهم .