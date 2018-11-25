صور.. نجمة بوليود بريانكا شوبرا تحتفل عيد الشكر مع خطيبها

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تحتفل بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بعيد الشكر في الهند، مع خطيبها نيك جوناس Nick Jonas وعائلاتها، حيث شاركت نجمة كوانتيكو، البالغة من العمر 36 عامًا، صورة لعائلتها في إنستجرام يوم الخميس 22 نوفمبر.

ظهر جوناس، 26 عامًا -في الصورة- جالسًا على رأس الطاولة وشوبرا على يمينه في أثناء احتفاله بعيد الشكر، وكتبت شوبرا في التعليق على الصور: “عيد شكر سعيد وللأبد.”. .

في وقت سابق من ذات اليوم، نشرت العروس صورة جميلة بمناسبة وصول جوناس إلى الهند، في اللقطة الرومانسية، نشاهد شوبرا تحتضن المغني حيث يتمتع كلاهما بلحظة وهما مغمضين العينين.

كان مغني “السلاسل” يشعر أيضًا بالحب عندما علق بقلب أحمر على صورة حطيبته، وقفزت أمه دينيس للتعليق وكتبت “قلوب كاملة من الشكر”.

وفي السياق، نشر جوناس صورة سيلفي له في Instagram يوم الأربعاء، عندما كان ينظر من نافذة طائرة هليكوبتر تطل على أفق مدينة نيويورك، وكتب: “أراك لاحقا في مدينة نيويورك. “. .

ومن المتوقع أن تتزوج شوبرا وجوناس قريبا، وذكرت صحيفة “بلاست” في وقت سابق من نوفمبر (أن الثنائي حصلا على رخصة زواج يعتزمان إتمامها في الهند وأمريكا.

كان جوناس (26 عاما) يقيم علاقات مع نجمات مثل مايلي سايروس وسيلينا غوميز وليلي كولينز. لكن الممثل / المغني أوضح أنه يعتز كونه قادرًا على الكشف عن ماضيه لشوبرا.

وقال جوناس عن خطيبته “يجب أن تكون صادقا مع النصف الآخر. هذا هو المكان الذي يكون فيه جمال العلاقة الحقيقية هو القدرة على أن تكون نفسك أصيلة “. “لدي ذلك في حياتي الآن”.