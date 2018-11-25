صور.. شيلبا شيتي تحتفل بعيد زواجها

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

نجحت قنبلة بوليوود الممثلة شيلبا شيتي كوندرا في جذب آلاف القلوب بعد أن أعطت معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي لمحة عن إجازتها في جزر المالديف، وشوهدت وهي تتباهي بمنحنياتها المثيرة.

كانت الممثلة البالغة من العمر 43 عاما وزوجها راج كوندرا قد سافرا إلى الدولة الاستوائية للاحتفال بالذكرى التاسعة لزواجهما في 22 نوفمبر.

وخلال العطلة، اختارت شيلبا ملابس السباحة لتكون عنوان رحلتها، وشوهدت وهي تفتن رواد الشاطئ بجسدها، ولم يقف الأمر على مرافقيها، بل قامت بنشر الصور على حسابها في Instagram، وعلقت: “النقع في الشمس المالديفية وحبها. لو كان لدي اختيار، سأعيش هنا بقية حياتي “.

في رسالة آخرى على موقع Instagram، حمَّلت شيلبا مقطعي فيديو، حيث يمكنك اكتشاف الأخطبوط وبعض الأسماك تتحرك في المياه مباشرة، وقالت: “اليوم أصبح أكثر خصوصية لأننا أسرة مكونة من 8 مليون! شكرًا لكم جميعًا على إعجابكم ومحبتكم وتعليقاتكم Instafam فقط أريدكم أن تتذكروا أن هذا المنبر هو فقط لمشاركة والتواصل وتبادل الأفكار واللحظات والحب”.

كانت شيلبا تحتفل بذكرى زواجها ونشرت صورة رومانسية رائعة على الشاطئ حيث تشارك الزوجان بقبلة في خلفية منطقة مزينة بستائر بيضاء ووسائد مصنوعان من القماش الأبيض.