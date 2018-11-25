صور.. بريانكا شوبرا توزع الحلويات على طاقم فيلم The Sky Is Pink

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد حفل الزفاف الرائع للنجمين ديبيكا بادوكون ورانفير سينج، يستعد ثنائي أخر من المشاهير لعقد قرانهما، حيث تعد بريانكا شوبرا أحدث ممثلة بوليوودية بعد ديبيكا بادوكون، أنوشكا شارما وسونام كابور تدخل نادي الممثلات المتزوجات.

من المتوقع أن تعقد بريانكا قرانها على مغني البوب الأمريكي نك جوناس في جودبور في ديسمبر في حفل هندية تقليدية.

قبل الزفاف مباشرة، وزعت بريانكا شوبرا الحلويات لكنها تخلت الحلويات التقليدية وقررت توزيع المكرونة الفرنسية على زملائها وأفراد طاقم فيلمها The Sky Is Pink.

كان بريانكا شوبرا وأمها مادو شوبرا في باريس، حيث كانا يتسوقان لحضور حفل الزفاف، وقد اشتريا حلويات خاصة لتوزيعها على الناس للمناسبة السعيدة.

وقد أشارت تقارير واردة أن زواج بريانكا شوبرا ونيك جوناس سيكون في قصر امايد بهاوان في جودبور وفقا للاحتفالات الهندوسية التقليدية.

وفي السياق، وجهت النجمة الهندية بريانكا شوبرا الشكر لإحدى أكبر الشركات المختصة ببيع الأغراض على الإنترنت، لمساعدتها على اختيار فستان حفل زفافها.

وسيتم تقسيم الزفاف إلى حفلين، تبدأ احتفالات الزفاف في 28 نوفمبر، وسيقام حفل الزفاف المسيحي في 3 ديسمبر.