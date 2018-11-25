النجم برابهاس يتخطى 10 مليون على Facebook

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حقق الممثل الهندي المتميز برابهاس Prabhas نجم فيلم Baahubali، علامة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى الـ 10 مليون متابع على موقع التواصل الشهير “Facebook”، قبل أي نجم آخر ينحدر من جنوب الهند.

اعتلى برابهاس Prabhas الشهرة مع ظهوره في فيلم المغامرة الخيالية Baahubali: The Begining، الذي صدر في عام 2015. ومع عرض الجزء الثاني Baahubali 2: The Conclusion، استطاع تحقيق أعلى الايرادات في تاريخ السينما الهندية.

كما تلقى الممثل الذي خصص 5 سنوات لتصوير فيلمه Baahubali، عدد كبير من العروض في أثناء وبعد تصوير الفيلم، لكنه اختار التركيز فقط على فيلمه “الايقونة”، واستقبل السوبرستار ما يصل إلى 6000 طلب زواج بعد أن جعله Baahubali أحد أشهر العزاب في البلاد.

ويتمتع الممثل الشاب بقاعدة جماهيرية هائلة في جميع أنحاء البلاد، ويعد واحدًا من أكثر الممثلين المحبوبين في الهند وله معجبين يتابعونه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا، أكمل الممثل أكثر من 10 مليون متابع على فيس بوك، وهي شهادة بنجوميته من قاعدته الجماهيرية.

وفي السياق، يستعد برابهاس للانتهاء من تصوير فيلم “ساهاو” ذي الميزانية الكبيرة إلى جانب النجمة “شرادا كابور”، وهو يقوم حاليًا بالتصوير في إيطاليا.