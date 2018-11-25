أنوشكا شارما تكشف عن تمثالها التفاعلي في متحف «مدام توسو»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت الممثلة والمنتجة أنوشكا شارما النقاب عن تمثالها الشمعي التفاعلي في متحف مدام توسو في سنغافورة، وتقول إنها سعيدة لأن تمثالها هو أول تمثال شمعي يتكلم ويتفاعل.

وقالت أنوشكا في بيان بحسب صحيفة orissapost: “سعيدة بأن تمثالي الشمعي هو أول تمثال شمعي يتحدث ويتفاعل في متحف مدام توسو في سنغافورة.

وأضافت: “لقد شاركت متابعيني على صفح تي الشخصية بـ Instagram، لإظهار تجربة متحف توسو وأشكرهم على الحب والدعم الذي يقدمونه لي باستمرار، يمكن لمعجبي المتحف التواصل مع شخصيتي التفاعلية والتقاط سيلفي أيضًا”.

في الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام، ويظهر تمثال شارما الذي تحاكي الواقع تمامًا، وهي تحمل هاتفًا تدعو الزائرين لالتقاط صورة سيلفي معها، والتي يمكن مشاركتها رقميًا مع الأصدقاء والعائلة.

وفي السياق، قال اليكس وارد، المدير العام لمدام توسو في سنغافورة: “أنوشكا شارما نجمة كبيرة، وهي لطيفة جدًا في العمل. شخصية أنوشكا التفاعلية الجديدة ستكون إضافة عظيمة لزوارنا وسنواصل نمو جاذبيتنا في عام 2019، مع المزيد من التفاعلات ونجوم السينما الهندية القادمة”.

ينضم تمثال أنوشكا إلى نجوم آخرين من بوليوود بما في ذلك كاجول شاروخان وأميتاب باتشان وايشواريا راي ومادوري ديكسيت وكارينا كابور ورانبير كابور .