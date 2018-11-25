بريانكا شوبرا تتلقى هدايا الزفاف عبر موقع Amazon.. هل سترسل هديتك؟

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أصبح حفل زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس قاب قوسين أو أدنى، وفي الوقت الذي لم يعلن فيه موعد الزفاف رسميا، فقد أشارت التقارير الأخيرة إلى أن احتفالات الزفاف للثنائي ستبدأ في 28 نوفمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يكون هناك احتفال هندوسي في 2 ديسمبر، يليه حفل مسيحي في 3 ديسمبر، ومع ذلك، على الرغم من عدم وجود تأكيد حول التواريخ، فإن الاستعدادات جارية بالفعل. في الآونة الأخيرة، قام النجمان بإنشاء سجل هدايا الزفاف مع موقع أمازون وأعلنا ذلك على Instagram.

بريانكا شوبرا Priyanka Chopra أعلنت مؤخرًا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram أنها وخطيبها المغني الأمريكي نيك جوناس Nick قاموا بإنشاء سجل هدايا الزفاف مع Amazon.

وعلى ذلك سيصبح بمقدور أي ضيف إرسال هدية إلى بريانكا ونيك، كل ما عليهم فعله هو تسجيل الدخول إلى سجل زواج الأمازون، والانتقال إلى جميع العناصر المدرجة وتحديد الخيار الذي يرغبون في تقديمه للزوجين.

ليس فقط الضيوف الذين يحضرون حفل الزفاف، لكن الجمهور العام يمكنه أن ينقر على رابط تسجيل الزفاف، ويدخل من خلال البنود المدرجة وشراء هدية للزوجين والأمازون سوف تفعل بقية.

ومع ذلك، وبمجرد أن نشرت بريانكا شوبرا تفاصيل تسجيل هدايا الزفاف، بدأ المتصيدون يسخرون منها بالقول إن حفل زفاف الزوجين يبدو أشبه بصفقة تجارية وترويج لعلامة تجارية.

وغني عن الذكر، أن سجل هدايا الزفاف يعد مفهومًا جديدًا، وقد يجد الناس أنه سخيف، لكن مع مرور الوقت، سيصبح الأمر عاديًا مثل كل شيء على الإنترنت في الوقت الحاضر.