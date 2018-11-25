درة تفتن جمهورها بإطلالة سوداء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها في صور جديدة لها أثناء مشاركتها في مهرجان قرطاج السينمائي، والذي اختتمت فاعلياته منذ أيام.

درة ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على «انستجرام»، بفستان أسود أنيق جدا، له فتحة من أعلى تظهر جسدها، بينما أسدلت شعرها على كتفيها.

جمهور درة انقسم حول رأيه في الفستان، حيث انقلب البعض عليها واتهمها بتقليد النجمة العالمية أنجيلينا جولي، وأنها ليست في حاجة لارتداء ملابس ملفتة، بينما رأى البعض الآخر انه يليق بها ويبرز جمالها.

درة كان آخر أعمالها الدرامية مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وحققت حلقات «حبيبة أمها» نجاحا مع الجمهور، والمسلسل من تأليف الفنان عمرو محمود ياسين.

الفنانة الشابة نافست في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «نسر الصعيد»، مع محمد رمضان، وسيد رجب، وفاء عامر، ودينا، وعائشة بن أحمد.

درة دخلت في خلاف مع الشركة المنتجة بسبب ترتيب اسمها على التتر، وطلبت حذف اسمها بعدما تم وضعه جنبا إلى جنب مع الفنانة وفاء عامر، حيث قالت إنها اتفقت أن تكون هي بطلة المسلسل.