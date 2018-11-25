حنان شوقي أصغر سنا بالكاجوال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية حنان شوقي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حنان شوقي ظهرت في جلسة تصوير جديدة بالكاجوال، وبدت حنان أصغر سنا من خلال بنطلون جينز، وأسدلت شعرها الاشقر بحرية، وبدت منطلقة.

جمهور الفنانة المصرية تغزل في صورها من خلال عدد من التعليقات التي أشادت بها، وسألها الجمهور عن جديدها الذي تقدمه على الشاشة.

حنان شوقي يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، مع سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، ميريهان حسين، سيمون.

الفنانة المصرية كان آخر عمل فني لها مسلسل «بيت السلايف» مع الفنانة بوسي، طارق صبري، منة فضالي، وعبير صبري، كما قدمت قبله مسلسل «ليالي الجلمية»، والذي لم يحقق نجاحا يذكر في الجزء السادس، والمسلسل الذي يسبقه كان «بيت الباشا» منذ 8 سنوات.

حنان من مواليد عام 1967، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أهم أعمالها: «البخيل وأنا، ليالي الحلمية، شارع المواردي، أبناء تحت الشمس، بيت الجمالية»، ومن الأفلام التي عملت بها: «أبو خطوة، البحر بيضحك ليه، يا تحب يا تقب، دماء على الأسفلت، بيت القاصرات».

كما شاركت حنان شوقي في عدد من المسرحيات ومنها: «نشنت يا ناصح، دستور يا أسيادنا، العسكري الأخضر».