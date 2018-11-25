مي كساب: زوجي منعني الاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي كساب، سر غيابها عن عالم الغناء لمدة أربع سنوات، وسبب قرار الابتعاد الذي اتخذته

مي كساب، قالت خلال لقائها في برنامج The InsiderAr بالعربي المذاع عبر تلفزيون دبي: «لقد قررت اعتزال الغناء نهائيًا و سبب اتخاذ هذا القرار يعود إلى سوق الموسيقى وما يحدث فيه، وكذلك خسارة المنتجين بسبب تسريب الأغاني بسرعة».

وأضافت: «زوجي أوكا هو سبب عدولي عن هذا القرار، وقال لي إذا لم تغني أنتي فمن سيغني؟».

من ناحية أخرى، انتهت مي كساب من تسجيل أغنية «يا نحلة»، وتستعد لطرحها وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، وهندسة صوتية جورج يعقوب، وإخراج كامبا، وإنتاج مصطفى السويفي، ومدير التصوير سامح فوزي.

وتعد هذه الأغنية هي التعاون الثالث لمي مع عزيز الشافعي بعد أغنية «مهما حصل»، في رمضان، وأغنية «حبيبية قلبي»، لعيد الأم.

كما أنها هي الأغنية الأولى لها بعد إنجابها لطفلتها الثانية والتي أطلقت عليها اسم داليدا، لتنضم إلى شقيقتها الكبرى فريدة، من زوجها مطرب المهرجانات محمد صلاح الشهير بأوكا.