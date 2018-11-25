ابنة أحمد صيام تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت بسنت صيام، ابنة الفنان المصري أحمد صيام، بعيد ميلاد زوجها ونشرت صورة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

بسنت أحمد، علقت على الصورة قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا أبو كارمن... وشكرا لك على إعطائي أفضل هدية يمكن لأي شخص أن يطلبها، قرعتنا الصغيرة، أحبكم كثيرًا».

وتلقت بسنت عدد من التعليقات التي هنأت زوجها بعيد ميلاده وتمنت لهما السعادة برفقة ابنتهما كارمن.

وتعرضت بسنت لعدد من الانتقادات بسبب إطلالتها في الصورة حيث ظهرت برفقة زوجها بهوت شورت وتوب قصير قامت بعقده مما أظهر بطنها.

بسنت ردت على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: «اه لبسي عادي وانت بس اللي هتلاقي جوزك مفهمك الرجولة غلط و بيصبحك و يمسيكي بعلقة و بعدين بقى خليكي في حالك».

وكانت بسنت ترتدي الحجاب، قبل زواجها، وخضعت لعدد من الورش الفنية من أجل الإلتحاق بعالم الفن ومن بعدها احتفلت بزفافها وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

بسنت يبدو أنها أجلت مشروع التمثيل خاصة بعد انجابها أول مولو\دة لها والتي أطلقت عليها اسم كارمن.