تامر حسني يتألق في حفل الجامعة البريطانية بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري تامر حسني، حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل الجامعة البريطانية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

تامر حسني، تألق خلال الحفل بباقة مميزة من أفضل أغانيه التي تفاعل معها الطلاب بشكل كبير خاصة مع أغاني ألبومه الأخير «عيش بشوقك»، والتي رددها الطلاب معه.

الفقرة الثانية من الحفل أحياها النجم العالمي جيسون ديرولو، في أول حفل غنائي له في مصر وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة منها Don’t wanna go home، Whatcha say ، In my head.

كما حرص على الترحيب بمصر والجمهور بالإضافة إلي تغيير مقطع إحدى أغانيه واستبدالها بعبارة أجمل بنات القاهرة، وشاركه بعض الفقرات الاستعراضية.

الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات «ايجيبت كلندر» للتأكيد على المناخ الآمن بمصر في كافة المجالات حيث من المقرر أن يشهد عام ٢٠١٩ اكتر من ١٥ حفلا بمشاركة العدد من النجوم العالمين وكبار مطربي مصر والعالم العربي.

حفل الجامعة البريطانية من تنظيم وليد منصور وإضاءة وليزر لوليد الحريري ومسرح من تصميم تامر فوزي.