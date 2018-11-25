- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري تامر حسني، حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل الجامعة البريطانية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.
تامر حسني، تألق خلال الحفل بباقة مميزة من أفضل أغانيه التي تفاعل معها الطلاب بشكل كبير خاصة مع أغاني ألبومه الأخير «عيش بشوقك»، والتي رددها الطلاب معه.
الفقرة الثانية من الحفل أحياها النجم العالمي جيسون ديرولو، في أول حفل غنائي له في مصر وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة منها Don’t wanna go home، Whatcha say ، In my head.
كما حرص على الترحيب بمصر والجمهور بالإضافة إلي تغيير مقطع إحدى أغانيه واستبدالها بعبارة أجمل بنات القاهرة، وشاركه بعض الفقرات الاستعراضية.
الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات «ايجيبت كلندر» للتأكيد على المناخ الآمن بمصر في كافة المجالات حيث من المقرر أن يشهد عام ٢٠١٩ اكتر من ١٥ حفلا بمشاركة العدد من النجوم العالمين وكبار مطربي مصر والعالم العربي.
حفل الجامعة البريطانية من تنظيم وليد منصور وإضاءة وليزر لوليد الحريري ومسرح من تصميم تامر فوزي.
شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتألق في حفل الجامعة البريطانية بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو.. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .