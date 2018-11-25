هذا ما حققه كليب يارا والدوزي الجديد في يومين

بعد يومين على طرح كليب “ملّيت” الذي جمع النجمة اللبنانية يارا والنجم المغربي الدوزي والـ دي جي الفرنسي من أصل مغربي “دي جي يوسف”، حقق الكليب اكثر من مليون مشاهدة على قناة يارا الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الفيديو كليب الخاص بالاغنية تم تصويره في لبنان تحت إشراف المخرج اللبناني جيل الغبري الذي صور العمل على طريقة تلفزيون الواقع ونقل كافة تفاصيل التحضيرات التي سبقت التصوير ضمن مشاهد عفوية كانت سائدة بين كل طاقم العمل سواءً أثناء تسجيل الأغنية أوخلال تصوير الكليب.

وقد شهدت الأغنية متابعة كبيرة من قبل الجمهور الذي كان يتفاعل على مواقع التواصل من خلال التعليقات او المشاركات.

أغنية “ملّيت” من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل ومن ألحان ديجي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي وتوزيع دي جي يوسف.