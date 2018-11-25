شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استعراض جسدها بصورة جديدة.. "الفوتوشوب" سبب انتقاد كلو كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان، بصورة جديدة نشرتها على صفحتها بموقع "إنستجرام" جسدها الممشوق الذى يجعلها دائمًا محط إثارة جدل بين الكثير من محبيها وعشاقها الذين يصفونها دائمًا بأنها قادرة على إبراز مدى رشاقتها وجمال جسدها.

وعلق عدد من مرتادى صفحت كلو كاردشيان على الصورة واتهموها بالمبالغة فى استخدام برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" لكي تبدو أكثر نحافة وجمالاً، وكان أحد التعليقات تنتقد الـ"edit" أو التعديل الخاص بأنفها والذى ظهر بإحدى الصور بشكل غريب.



كلو كاردشيان



اتهام كلو بالفوتوشوب النبالغ فيه



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