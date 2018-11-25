شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للعنف ضد المرأة.. إليسا تحث النساء على عدم التهاون بحقهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اليوم العالم للعنف ضد المرأة يجب ألا ننسى الفنانة "إليسا" التي سعت على مدار تاريخها أن تطرح أغانى تشجع فيها السيدات على اخذ حقهم والابتعاد عن الضعف والسلبية أمام الضرب أو الأهانة التي يتلقونها من أزواجهم أو أحبابهم بشكل عام.

وأطلقت إليسا أغنية " من غير مناسبة" في عام 2009، والتي حثت فيها السيدات عن عدم تقبل الوقوع فريسة للعنف الأسري، ورفض ضربها من قبل زوجها، بالإضافة إلى رفض العودة إليه، الأغنية من تأليف نادر عبد الله، وألحان وليد سعد، ومن ضمن كلمات الأغنية "ما عدش ينفع أسامحو عاللي عمله فيا، لو ييجي يتأسفلي ولا يبوس إيديا، بعد النهارده ازاي أنا على نفسي هرضى، أرجع لحد قدر يمد إيديه عليا، مش هقدر اتهاون واشوف حاجه اسامحه بيها، لازم اللي يغلط غلطه يتحاسب عليها، اصل اللي يتهاون فجرح كرامته مره، يستاهل انه يتجرح مية مره فيها".

وطرحت إليسا أغنية "أنا نفسى" في عام 2012، والتي دارت قصتها حول الآلام التي تمر بها المرأة بسبب تحكمات أو التصرفات التي يقوم بها الرجل في حياتها، وعدم شعورها الدائم بالإحساس بعدم الأمان، الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ومن ألحان مدين، ومن كلمات الأغنية "ليه كل واحده اقابلها تحكي حكايه اخرتها الندم، تحكي وكلامها عذاب ويأس وخوف وبتموت من الألم، كل واحده حاسه بالغربه ياعايزه تروح بعيد، لا نفسها مطمنه ولا قلبها عايش سعيد، انا نفسي الاقي واحده مبسوطه بحياتها، انا نفسي اقابل واحده حاسه بالأمان".

ومن ضمن نفس أغانى ألبوم "حالة حب" أغنية "يا مرايتى" التي طرحتها في فيديو كليب عام 2015، وجسدت فيها إليسا العديد من أشكال الضرب التي من الممكن أن تتعرض لها السيدة المتزوجة والتي بالتالى تؤدى إلى عدم ثقتها بنفسها، ولكنها تتغلب على كل ما يقابلها ولا تقبل بهذه الحياة في نهاية الأمر، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ومن وألحان زياد برجي، وتوزيع ناصر الأسعد، ومن كلمات الأغنية " فى جروح عم تترك اثر ترسم طريق نهايتى، يا مرايتى يا اللى بتعرفى حكايتى، مجروح قلبى وما جرحت عجروحى قلبى اتمرجحت، من يوم يومى ما فرحت قوليلى وين بدايتى، يا مرايتى من كام سنه لليوم قديش اتغيرت، يا مرايتى من كام سنه لليوم انا كم مره خسرت".