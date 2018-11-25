شاهد.. خالد عبدالرحمن يخطف الاضواء في اول ظهور بعد مرضه

كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 03:47 مساءً -

حلّ الفنان خالد عبد الرحمن ضيفاً على برنامج “نجم السعودية”، وأشعل حضوره روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّر الترند في المملكة، كون هذا الظهور الاول له بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها ودخل على اثرها المستشفى، لينتشر بعدها خبر وفاته.

واحتفى جمهور سعودي عريض، شاركه معجبون آخرون من دول عربية تتقدمها دول الخليج، في الظهور الفني الأول للفنان خالد عبدالرحمن بعد وعكة صحية تخللتها شائعة عن وفاته، قبل أن يظهر منذ أيام ويطمئن جمهوره بأنه استرد عافيته.

وظهر الفنان السعودي بزي أبيض بسيط، بعيد عن أي تكلف، كما عود جمهوره منذ بداياته الفنية، ليغني على مسرح البرنامج الممتلئ بالحضور، وأمام لجنته التحكيمية عددًا من أغانيه الشهيرة وسط إنصات كامل من الجميع.