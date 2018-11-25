ألينا زاريينيك تتوج بلقب أجمل طالبة في روسيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توجت الطالبة الروسية ألينا زاريينيك، من جامعة مدينة بينزا، بلقب مسابقة أجمل طالبة في روسيا لعام 2018، المنعقدة في مدينة قازان الروسية .

الطالبة يكاترينا كولوسوفسكا، من جامعة أوليان التربوية، حصلت على لقب الوصيفة.. بعدما وصل للنهائيات 12 فتاة، حيث قمن بأداء رقصات ومقاطع فنية وأغاني، وشاركن في المناظرات وتنافسن في مسابقة فكرية.

الطالبة الفائزة سوف تشارك في مهرجان “الربيع الطلابي الروسي” وستحصل على جائزة قدرها 100 ألف روبل أي ما يعادل (حوالي 1500 دولار).

كانت المرحلة النهائية من مسابقة “أجمل طالبة في روسيا لعام 2018” قد أقيمت في مدينة قازان الروسية.