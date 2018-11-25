مايلي سايروس تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن قصة الحب الطويلة التي جمعت المغنية والنجمة الأمريكية الشهيرة مايلى سايروس وخطيبها نجم هوليوود ليام هيمسورث، أصبحت ملتهبة، وحتى أن تفاصيل علاقتهما تحولت لمحط تركيز الكثير من المواقع الفنية بشتى انحاء العالم.

ومن جانبه أحتفل ليام هيمسورث بعيد ميلاد حبيبته النجمة العالمية مايلى سايروس رقم 26، حيث نشر النجم العالمي الشهير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” صورة لمايلى وهى تقف بين ” البلونات ” الملونة بينما كانت تحتضن كلبها، ولاقت الصورة اعجاب الكثير من مرتادى صفحته وحصدت أكثر من 1.9 مليون ” likes ” فى 13 ساعة فقط.

وفي لفتة طيبة منها، وبعد حريق منزلها، مؤخرا، قامت مايلى سايروس، وحبيبها الوسيم ليام هيمسورث بمنطقة ماليبو بولاية كاليفورنيا، عقب الحريق الهائل الذى نشب فى غابات كاليفورنيا، بالتبرع بمبلغ 500 ألف دولار.

وكشف متحدث باسم عائلة المطربة العالمية عن أن المبلغ تم إرساله إلى مؤسسة سايروس التى تدعى Happy Hippie والتى تختص بالشباب المشردين والتى من ضمن نشاطاتها أيضاً الاهتمام بالمؤسسات الآخرى غير الحصينة.

ويأتي السر وراء تبرع الثنائي العالمي أنه بعد حريق منزلهما فقدا الكثير من الذكريات السعيدة فى منطقة ماليبو وأن مجتمع ماليبو حالياً فى حاجة شديدة إلى التبرعات لإعادة ما فقد من المنازل والمؤسسات ومساعدة من هم بحاجة للمال فى هذا الوقت العصيب وفى أمل لإعادة سحر منطقة ماليبو مرة أخرى.