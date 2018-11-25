سيلين ديون تطلق خط أزياء جديد للأطفال بفكرة مبتكرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، تظهر من خلاله وهي في القسم الخاص بالأطفال، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

وتبيّن من الأمر أن الفيديو هو الإعلان الترويجي لإطلاق خطها الجديد بملابس الأطفال الصغار بالتعاون مع “nununu”، حيث علقت النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، على الفيديو قائلة : “أحببّت nununu وكل ما يقدمونه، معلنة التعاون معهم تحت اسم CELINUNUNU”.

وتعد هذه هي المرة الثانية لسيلين ديون التي تخوض بها عالم الموضة، إذ أطلقت العام الماضي خطا في الأزياء يحمل أسمها الشخصى.

وتظل المطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون، محتفظة بمكانتها الكبيرة كواحدة من أهم وأشهر أيقونات الموسيقي في العالم أجمع، والدليل على ذلك يكون من حب الجمهور للنجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، بالاضافة الي الإيرادات التي حققتها من جولتها الغنائية الصيفية الأخيرة والتي بلغت حوالي 56 مليون دولار.

وبحسب موقع “Billboard Boxscore” الشهير، فقد أحيت النجمة العالمية 22 حفلا غنائيا في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، وتم بيع 250 ألف تذكرة، وكانت أهم المحطات بهذه الجولة هي حفلاتها التي أحيتها في تايوان لمدة ثلاث أيام ووصل ربحها إلى 10.7 مليون دولار.