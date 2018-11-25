القبض على شقيق رئيس جمهورية هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز بتهمة الاتجار بالمخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الحكومة في دولة هندوراس، أن أنطونيو هيرنانديز، شقيق رئيس جمهورية هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، قد تم توقيفه في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بعصابات الاتجار بالمخدرات.

حكومة هندوراس قالت في بيان لها: تم توقيف المواطن الهندوراسي خوان أنطونيو هيرنانديز، شقيق الرئيس الحالي لجمهورية هندوراس، هندوراس خوان أورلندو هيرنانديز، في مدينة ميامي بالولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية أكد بشكل لا لبس فيه في 24 أكتوبر الماضي، أن لا أحد بالنسبة إليه فوق القانون، وذلك في الوقت الذي راجت فيه الشائعات حول ارتباط شقيقه بتجار المخدرات.

الرئيس الهندوراسي هيرنانديز كان قد صرح قائلا: إن ما حدث لشقيقة يمثل ضربة قاسية، محزنة وصعبة، وجدد التأكيد على تمسكه بمكافحة تهريب المخدرات “بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة”.. وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

ووفقاً لوكالة “رويترز” أفاد مكتب الرئيس في بيان بأن السلطات الأمريكية اعتقلت خوان أنطونيو “توني” هيرنانديز وهو محام عمره 40 عاما ونائبا سابقا بالحزب الحاكم في ميامي.. ويعدّ شقيق الرئيس هو الأحدث في سلسلة من رجال هندوراس البارزين، من بينهم ثلاثة أعضاء في الكونجرس، الذين وجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.