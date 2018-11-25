فلاديمير بوتين يطعم أسماك الكارب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يمتلك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، العديد من الهوايات والتي من ضمنها الصيد والسباحة والمصارعة والجودة وهوكي الجليد، ولكنه قام بشىء آخر حيث قام بإطعام الأسماك في مجمع فنادق بجزيرة القرم.

فلاديمير بوتين ظهر خلال إطعامه سمك “الكارب” وذلك أثناء نزهة في حديقة “فندق مريا” في القرم.

الرئيس الروسي كان قد شارك عقد اجتماع مجلس رئاسة الدولة في هذا الفندق، حيث ناقش أعضاء المجلس تنفيذ “مرسوم مايو”، وقد عقد الاجتماع بشكل جديد “دون روابط عنق”.

ويشار إلى أنه قبل بدء الاجتماع، تنزه الرئيس الروسي ضمن أروقة الفندق على متن سيارة كهربائية، وزار حديقة للأطفال والحديقة اليابانية.

الحساب الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قال: إنه قام خلال زيارته إلى مجمع فنادق القرم، بإطعام أسماك الكارب خلال نزهته بمجمع الفنادق، كما تجول بسيارة كهربائية وزار حديقة مخصصة للأطفال والحديقة اليابانية.

يشار إلى أنه كان قد صدر تصنيف عن معهد ميلتون فريدمان الإيطالي، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ أصبحا الزعيمين الأكثر شهرة في العالم للعام 2018.