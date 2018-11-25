شقيقة الفنانة صبا مبارك تخطف الأنظار في أول ظهور على السجادة الحمراء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، برفقة شقيقتها للمرة الأولى في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

شقيقة صبا مبارك، التي ظهرت برفقتها للمرة الأولى بدت أطول منها بكثير، كما أنها اختارت تسريحة شعر قصيرة للغاية وذلك على خلاف شقيقتها التي صرحت قبل ذلك بأنها تفضل الشعر الطويل.

صورة صبا وشقيقتها حصدت على الكثير من التعليقات التي أكدت على عدم وجود تشابة بينهما في الملامح.

من ناحية أخرى، فازت صبا مبارك، بمنحة إنتاجية من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لفيلمها الروائي الطويل الجديد «بنات عبدالرحمن»، للمخرج زيد أبو حمدان.

وكان أخر أعمالها مسلسل «طايع»، مع الفنان عمرو يوسف، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نسبة نجاح كبيرة.

«طايع»، بطولة الفنان عمرو يوسف، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة إنجي المقدم، وأحمد عبدالله محمود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي والفنانة القديرة سهير المرشدي،وغيرهم، وهو من إخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداث العمل في الصعيد، بين مدينتي الأقصر والقاهرة وإحدى الدول الأجنبية، ويعد طايع هو التعاون الثاني بين صبا وعمرو يوسف بعد فيلم «الثمن،» ومن المقرر أن يبدأ تصويره في 25 ديسمبر الجاري.