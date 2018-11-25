موقف إنساني لحاكم دبي محمد بن راشد تجاة سائحة روسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وفيت سائحة روسية بعد مرورها بوعكة صحية شديدة خلال زيارتها السياحية للإمارات وكان الوفاة داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن تحمّله كافة التكاليف الخاصة بنقل جثمان سائحة روسية توفيت أثناء رحلة سياحية بصحبة ابنتيها إلى دبي.

كما تكفل بتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص الذي كانت تُعالج فيه السائحة منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك توفير تذاكر السفر الخاصة بالأسرة لمصاحبة الجثمان إلى بلادهم.

وكانت السيدة نتاليا البالغة من العمر 57 عامًا قد وصلت إلى دبي نهاية أكتوبر الماضي في رحلة سياحية بصحبة ابنتيها، قبل تعرضها لأزمة مفاجئة فقدت على أثرها الوعي، حيث شخّص طاقم الإسعاف حالة السيدة بأنها إصابة بتسلخ الشريان الأبهر ما يؤدي على الأغلب إلى وفاة المريض حتى مع بدء العلاج في الوقت المناسب.

ورغم الجهود التي بذلت لإنقاذ المريضة والتي بدأت بإجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة في إحدى المستشفيات الخاصة، إلا أن السيدة نتاليا أصيبت بفشل كلوي دخلت بعده في غيبوبة امتدت 20 يومًا قبل وفاتها، فيما أبدت ابنتها أناستاسيا عدم قدرة الأسرة تسديد الرسوم المستحقة للمستشفى والتي وصلت إلى 230 ألف دولار أي ما يعادل 850 ألف درهم