- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قضت محكمة «كريتاي» الجنائية الفرنسية، بسجن الفنان إبراهيم معلوف، عازف البوق الفرنسي ذو الأصول اللبنانية، أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التحرش بفتاة تلبغ 14 عامًا.
كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية تقدر قيمتها 20بـ ألف يورو، وأدرجت اسمه على القائمة الوطنية للأشخاص الضالعين في الاعتداءات الجنسية.
وكانت الفتاة قد أدعت أن عازف البوق قبلها قبلة حميمية عام 2013 دون إرادتها، وهو الأمر الذي نفاه إبراهيم في المحكمة، مؤكدًا أن الفتاة هي من قبلته وهو أبعدها عنه بهدوء، وفقًا لـ Euro News.
وتعود القضية إلى أواخر عام 2013، حين أمضت الفتاة أسبوعا من التدريب في الأستوديو الذي يملكه معلوف في باريس.
إبراهيم معلوف هو عازف ترومبيت لبناني فرنسي حقق نجاحات عالمية هو وفرقته بسبب خليط المزيكا الذي يقدمه ويجمع بين موسيقى الچاز والموسيقى الشرقية، ومن أهم مشاريعة الحالية هو Red & Black Light والذي سيلعب منه جزءًا في حفلته من جولته حول العالم.
معلوف حصل على جائزة «أفضل ألبوم موسيقي - فئة موسيقى العالم (World Music)» من جوائز «انتصارات الموسيقى» الفرنسية في ٢٠١٤ عن ألبوم Illusions ٢٠١٣.
شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بسجن الفنان اللبناني إبراهيم معلوف بتهمة الإعتداء الجنسي على قاصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .