لماذا ترفض إلهام شاهين فكرة الزواج مرة أخرى؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الشائعات التي ترددت حول نيتها الزواج قريبا.

الفنانة المصرية نفت صحة هذه الشائعات تماما، مؤكدة أن سنها لا يسمح لها بالتفكير في الزواج مجددا، حيث قالت: “إنني أصبحت في سن متقدم لا يسمح لي بالتفكير في الحب والزواج وتكوين عائلة”.

وأضافت، في حوارها بمجلة “لها”: “لا أستمع لأي شائعة، ولا أعرف كيفية التعامل مع هذه الأمور، دوما أطلب من أصدقائي والمقربين مني عدم إخباري بأي أكاذيب تكتب عني كي لا أنزعج”.

وخلال الحوار تحدثت إلهام عن دعمها لصديقها الفنان فاروق الفيشاوي في أزمته مع السرطان، بقولها: “فاروق بالنسبة ليّ ليس مجرد زميل عمل كما يعتقد البعض، بل أعتبره فرداً أساسياً من أفراد عائلتي، فوالدتي كانت تحبّه كثيراً، وتدعوه دائماً لزيارتنا في منزلنا وتناول العشاء معنا”.

وأضافت: “بيننا عشرة عمر، وقد قدّمت معه أكثر من 20 فيلماً سينمائياً، ومن الطبيعي أن أسانده في أي أزمة يتعرض لها، كما أثق بقدرته على هزم السرطان، لأنه يمتلك إرادة صلبة. بصراحة، لم أكن أعلم بمرضه، وصُدمت حين أعلن عنه. في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأدعو له بالشفاء العاجل وطول العمر”.

يذكر أن إلهام شاهين قد تزوجت مرتين من قبل، حيث تزوجت من رجل الأعمال عادل حسني رغم فارق السن الكبير بينهما، وبعد انفصالهما تزوجت من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، وبعد انفصالها عنه ترددت أنباء عن ارتباطها برجل الأعمال المسيحي رامي لكح، إلا أنها نفت ذلك أكثر من مرة.