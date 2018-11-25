زوجة أحمد مجدي تخطف الأنظار بلوك غريب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الفنان المصري أحمد مجدي العرض الخاص لفيلمه الجديد “لا أحد هناك” ضمن فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفنان المصري حضر برفقة زوجته نهى خطاب، والتي حرصت على الحضور لدعم زوجها في أولى تجاربه الإخراجية.

زوجة مجدي خطفت أنظار الجميع بإطلالتها، حيث ظهرت بقصة شعر غريبة جدا، وارتدت فستان أسود طويل تميز بالبساطة، وتزينت بمجوهرات ماسية رقيقة.

وشهد العرض حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنانة لبلبة، والفنانة هيدي كرم، والفنان أحمد داوود، والفنانة ركين سعد، والفنانة سارة عبد الرحمن، والمخرج مجدى أحمد علي، بالإضافة إلى أبطال وصناع العمل.

وبعد انتهاء عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشة تفاصيل الفيلم، والرد على تساؤلات الصحفيين.

ويُعرض الفيلم في مهرجان القاهرة مرتين، يوم السبت 24 نوفمبر في المسرح الكبير بدار الأوبرا، والأحد 25 نوفمبر في سينما كريم 2.

وفيلم “لا أحد هناك” سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها، حيث يجد أحمد نفسه تائها بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض، ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.