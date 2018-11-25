سما المصري تسخر من إطلالتها بالزي الفرعوني وتقارن بينها وبين نيللي كريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخرت الفانة الإستعراضية سما المصري، من إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والتي أقيمت يوم 20 نوفمبر.

سما المصري، كانت قد ظهرت بملابس الملكة نفرتيتي على السجادة الحمراء ولكنها تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب زيادة وزنها والذي أظهرته إطلالتها.

الفنانة الاستعراضية نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، برفقة الفنانة نيللي كريم، بعد ان قام أحد الأشخاص بتركيب تاج الملكة نفرتيتي على رأسها.

وعلقت سما على الصورة قائلة: «ده الفرق بين شرم الشيخ، وكفر الشيخ.. الملكة “كيلوفراشة” والملكة “كيلو بطة”، هو ده الفرق بيني وبين الفراشة نيللي أما أنا بطة».

وكانت قد ردت في تعليقها على صورة أخرى مؤكدة أنه ليس ذنبها اكتسابها للكثير من الوزن في الفترة الأخيرة.

يذكر أن سما المصري، كعادتها أثارت العديد من الانتقادات بسبب ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي وتبرأت إدارة المهرجان من إرسال دعوات للمشاركة في حفل الافتتاح، وهو ما ردت عليه سما مؤكدة أنها أخذتها من مصادرها الخاصة.