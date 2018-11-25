لبلبة وهيدي كرم في العرض الخاص لفيلم «لا أحد هناك» بمهرجان القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي حضور عرض فيلم “لا أحد هناك” المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ضمن فعاليات الدورة ال40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان من ضمن الحضور كل من الفنانة لبلبة، والفنانة هيدي كرم، والفنان أحمد داوود، والفنانة ركين سعد، والفنانة سارة عبد الرحمن، والمخرج مجدى أحمد علي، بالإضافة إلى أبطال وصناع العمل.

وبعد انتهاء عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشة تفاصيل الفيلم، والرد على تساؤلات الصحفيين.

ويُعرض الفيلم في مهرجان القاهرة مرتين، يوم السبت 24 نوفمبر في المسرح الكبير بدار الأوبرا، والأحد 25 نوفمبر في سينما كريم 2.

وفيلم “لا أحد هناك” سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها، حيث يجد أحمد نفسه تائها بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض، ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.