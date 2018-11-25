سمير صبرى يعود للسينما بعد غياب سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعود النجم المصري القدير سمير صبرى للسينما، وذلك بعد أكثر من عامين، حيث كان آخر ظهور له كضيف شرف فى فيلم “المشخصاتى 2” ومن قبل شارك النجم الراحل نور الشريف آخر أفلامه “بتوقيت القاهرة”.

ويعود النجم المصري هذه المرة مع الفنان محمد سعد فى فيلمه “محمد حسين” وتدور فكرة فيلم “محمد حسين”، حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد، ويشارك فى بطولته كل من فريال يوسف وويزو.

وكان الفنان المصري سمير صبري، رئيس نادي ليونز نيل القاهرة، قد احتفل برفقة عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام وأعضاء النادي بعيد الحب، وذلك داخل أحد المراكب النيلية بالقاهرة.

وكان في مقدمة الحضور كل من المحاور الكبير مفيد فوزي، والدكتور زاهي حواس، والدكتورة لوتس عبد الكريم، والدكتور محمود المغربي، والفنانة دلال عبد العزيز، والمنتجان صفوت غطاس ومحسن علم الدين، والإعلامية الإذاعية الكبيرة د. إيناس جوهر، والمخرج الكبير د. سمير سيف.

كما حضر رجل الأعمال عادل عمر وحرمه، ود. أحمد المغربى، والشاعر جمال بخيت، والكاتب الصحفى محمد المكاوى، ود. لوتس عبد الكريم، وغيرهم.