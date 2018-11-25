شريف رمزي يجهز لـ«2020»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحضر الفنان المصري شريف رمزي، حاليا، لبطولة فيلم سينمائي جديد يحمل إسم مبدئى “2020” تحت إشراف ورشة كتابة ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد الإنتهاء من كتابته مباشرة والاستقرارعلى الترشيحات الخاصة به والابطال المشاركين فيه ولم يستقر حتى الآن على مخرج للعمل .

وقال النجم المصري في تصريحات صحفية: الفيلم يحمل فكرة جديدة ومختلفة لم تقدم قبل ذلك خاصة أن أحداثه تدور حول ماسوف يحدث فى عام 2020 والتنبؤات التى نتوقع الحدوث لها مشيرا أنه يعتمد أيضا على البطولة الجماعية التى تكون سبب فى نجاح العديد من الأعمال.

وعن فترة غيابه فى الفترة الماضية، أضاف النجم الشاب، أنه يعرض عليه عدد من الأعمال ولكن لم تناسبه حيث أنه يختار الأدوار الذى يقدمها سواء فى السينما أو الدراما بدقة شديدة حتى تنال إعجاب جمهوره الذى تعود منه على تقديم كل ماهو جديد .

وكان آخر أعمال الفنان المصري شريف رمزي فى السينما فيلم “من ضهر راجل” عام 2015 إخراج كريم السبكي، ومن تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته كل من الفنان آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبرى وفواز ومحمد لطفى وتم طرحه فى السينمات منذ حوالى 3 أعوام .