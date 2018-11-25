ياسمين عبدالعزيز تستعد لتصوير «الملكة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبدأ الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم «الملكة»، في 15 من شهر ديسمبر المقبل، لعرضه في سباق دراما رمضان 2019.

وكان المؤلف أمين جمال، قد أنتهى من كتابة 17 حلقة من العمل، وتم تسليمهم لشركة «سينرجى» المنتجة للمسلسل، وجار ترشيح فريق العمل المشارك بالمسلسل الذي كان مقررا له عنوان «بنت أبوها» ثم استقرت ياسمين على تسميته «الملكة»، حيث تبتعد ياسمين في هذا العمل عن الكوميديا.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، قد أعلنت طلاقها من زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، وذلك بعد زيجة استمرت 17 عاما، وبدون إبداء أي أسباب للطلاق.

وفي أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها، حضرت ياسمين حفل عيد ميلاد صديقيها النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، والذي أقيم مساء الجمعة 23 نوفمبر.

ونشرت النجمة المصرية صورة من الاحتفال، على حسابها على “انستجرام”، والتي ظهرت فيها مع حلمي وعدد من نجوم الفن الذين حضروا الاحتفال، وتألقت في الصورة بإطلالة سوداء، وأسدلت شعرها، وتزينت بمكياج هاديء.