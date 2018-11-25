قبول طعن توفيق عكاشة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قبلت محكمة جنح القاهرة الطعن المقدم من الإعلامي المصري توفيق عكاشة على حكم حبسه في قضية اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

وقضت المحكمة بتحديد جلسة 12 يناير المقبل للنظر في القضية، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس لحين الفصل فى الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، قد قضت في القضية يوم 10 مايو العام الماضي، بحبس توفيق عماشة عام وكفالة 5 ألاف جنيه في تهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكانت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث أكدت عدم صحة شهادة الدكتوراه، كما كشفت التحقيقات أن توفيق عكاشة زور واشترى شهادة دكتوراه تنسب لإحدى الجامعات غير المعتمدة في أمريكا وهو غير مقيد بها.

يذكر أن توفيق عكاشة قد كشف مؤخرا عن تطورات خطيرة في حالته الصحية تمنعه من تقديم برنامجه لمدة خمسة أيام في الأسبوع، حيث أنه رفض طلب قناة «الحياة»، بعرض برنامج «مصر اليوم»، لمدة 5 أو 6 أيام، مطالبًا بتخفيض المدة إلى ثلاثة أيام فقط.

وكشف عكاشة في الطلب الذي تقدم به أن السبب في ذلك يعود إلى إصابته بشلل في قدمه اليسرى الأمر الذي يمنعه من العمل لمدة 4 ساعات متواصلة خلال 5 أيام في أسبوعيًا.

وأضاف: «أن العلاج الطبيعي لم يمكنه من العودة إلى سابق عهده وأن ظروفه الصحية لاتمكنه من الجلوس طويلًا».