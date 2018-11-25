حكم جديد ضد أحمد عز لصالح زينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر حكما بإلزام الفنان المصري أحمد عز بالمصاريف الدراسية لطفليه التوأم من الفنانة زينة.

المحكمة قدرت المبلغ بـ 30 ألف جنيه استرليني، وذلك لعام 2017-2018، وأشار معتز الدكر، محامي زينة، أن سبب تحديد هذا المبلغ يرجع إلى ثروة عز الضخمة بالإضافة إلى الأرباح الكبيرة التي يحققها من أعماله الفنية.

أما عن سبب إختيار عملة أجنبية، أكد المحامي أنه يرجع إلى التحاق طفلي زينة التوأم بمدرسة دولية في مصر لا تقبل التعامل إلا بعملات أجنبية.

محامي الفنانة المصرية عبر عن سعادته ورضائه بقرار محكمة الأسرة، مشددا على أن موكلته لن تتنازل عن حقوق طفليها.

وكانت زينة قد حصلت على حكم الخلع من احمد عز في مطلع عام 2018، وذلك بعد أن تم إثبات نسب طفليها لعز، وقالت زينة وقتها إنها سعيدة بالحصول على حق أولادها كامل بأمر المحكمة بعد نضال 4 سنوات، تم فيها المساس بسمعتها وتوجيه النقد لها.

يذكر أن أحمد عز يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد “الممر”، بينما تستعد زينة لمشاركة الفنان تامر حسني فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “حمزة”.