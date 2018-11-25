10 تصريحات جديدة لنجوى فؤاد في أحدث ظهور إعلامي لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد المزيد من الأسرار الفنية والشخصية عن حياتها والتي لا يعلم الجمهور الكثير منها.

نجوى فؤاد تعبر نفسها محظوظة، حيث أنها حققت نجاحا وشهرة أكثر مما كانت تتخيل، وقالت إن عملها كراقصة دمر حياتها الأسرية.

الفنانة المصرية قالت إنها عندما طلبت من والدها أن تعمل راقصة صفعها بشدة، وخطط لتزويجها من ابن عمها الذي كان يكبرها بـ 20 عاما، ولكنها هربت من المنزل مع زوجة والدتها التي ربتها.

نجوى قالت إن حاجتها للمال هي التي دفعتها للزواج من أحمد فؤاد حسن، وكان يكبرها بـ 25 عام، وطلبت منه أن يكون مهرها تعلم الرقص، وبالفعل تلقيت نجوى دروس في الرقص على أيدي متخصصين.

راقصة الزمن الجميل قالت إن بعد أيام من زواجها فوجئت بعمها على عتبة منزلها، ومعه سكين لقتلها ولولا أن زوجها دافع عنها وكشف له عن وثيقة زواجهما لأصبحت ضمن الموتى.

نجوى أشارت خلال برنامج «حكايتك مع دودي»، إنها أول مرة رقصت أمام الفنان عبدالحليم حافظ في فيلم «شارع الحب»، كانت ستطير فرحا، ولم يتكلم معها عبدالحليم كلمة واحدة.

الفنانة المصرية قالت إنها رفضت الإنجاب خوفا على جسدها، وخوفا من أن يعطلها الحمل عن الرقص لفترة تبتعد فيها عن الأضواء.

نجوى اعترفت أن سامي الزغبي كان الحب الحقيقي في حياتها، وأنه اعتنق الدين الإسلامي من أجلها، ولكنها تركته لأنه خانها مع أعز صديقاتها، مشيرة إلى أن هنري كسنجر وزير خارجية أمريكا طلب منها الزواج ولكنها رفضت لأنها كانت متزوجة.

الراقصة المعتزلة أشارت إلى أنها اعتزلت الرقص أثناء زواجها من محمد السباعي، لأنها شعرت أن الوقت حان لذلك، وتذكرت نصيحة الفنان عبدالحليم حافظ لها بأنها يجب أن تعتزل وحدها عندما تشعر بضرورة ذلك.

نجوى قالت إنها بعيدة عن الوسط الفني ولا يزورها أحد، وأنها تشعر أن الفنانة يسرا خذلتها وخاصة أنها كانت صديقة مقربة لها، ووقفت بجوارها عندما أنتجت لها فيلم «ألف بوسة وبوسة»، ولكنها لم تعد تسأل عنها.

نجوى فؤاد قالت إنها تبنت طفلة وأنها الآن جدة لأولادها، وكشفت أنها لا تستطيع أن تصنع أي وجبة ولا علاقة لها بالمطبخ بأي حال من الأحوال، حتى انها تعجز عن إشعال الموقد.

الراقصة المصرية أشارت إلى أنها تحافظ على جمالها من خلال الأكل النباتي، حيث لا تأكل اللحوم، كما اعترفت أنها قامت بحقن البوتوكس، ولكنها تحافظ على شعرها من خلال الخل.

نجوى اعترفت أيضا أنها تعيش بمفردها دون زواج منذ حوالي 18 عام، كما أنها لا تحضر أي مناسبات فنية.