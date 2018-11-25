أنابيلا هلال تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. كم بلغت تكلفتها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال جمهورها بمجموعة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

الإعلامية اللبنانية تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بإطلالة كاجوال شبابية من توقيع “fendi”.

أنابيلا أطلت بكنزة صوفية لها ياقة عالية مطبعة بشعار الدار F ويبلغ ثمنها نحو 1,490 دولار أميركي، وبنطلون جينز، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

وأكملت إطلالتها بقبعة صوفية وضعتها على رأسها، بينما أسدلت شعرها على ظهرها، وتزينت بمكياج هادئ.

وكانت أنابيلا هلال قد كشفت في تصريحات سابقة أنها تلقت الكثير من عروض التمثيل، إلا أنها رفضتها جميعها، على الرغم من أن أحد هذه العروض كانت دور البطولة أمام نجم لبناني شهير.

وعن أسباب ذلك، قالت أنابيلا: “لم أجد نفسي بعدُ في التمثيل، علماً أنّني تلقيتُ عرضاً لدور البطولة مع نجم لبناني محبوب ولكنّني رفضتُ ذلك”.

الإعلامية اللبنانية أضافت: “فعندما لا أكون واثقة من خطواتي وممّا سأُقدم عليه، أفضّل الاعتذار تلقائياً”، لافتة إلى أنها تستعد لتقديم الموسم الجديد من برنامج “ديو المشاهير”.