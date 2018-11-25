مروة ناجي تشارك نجوم "سيرة الحب" في البطولة

كشفت الفنانة والمطربة مروة ناجي، عن سعادتها الكبيرة بوجودها ضمن أبطال مسرحية "سيرة حب" والتي من المقرر عرضها 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عبر مسرح البالون مشيرةً إلي أنها تجسد خلال السياق الدرامي للعرض شخصية حنة وهي محامية مصرية كانت تعيش في باريس نظرًا لدراستها هناك حيث أنها في تلك الفترة قابلة الموسيقار بليغ حمدي ويعد من أهم الشخصيات في حياتها وكما أنها تظل تدافع عن بليغ حمدي من باريس إلي مصر حتى يأخذ براءة .

وأعلنت مروة في تصريح خاص لـ"لايف ستايل" أنها طيلة ثلاث شهور كانت مستمرة في التحضير والبروفات للعرض المسرحي "سيرة حب " بشكل يومي مشيرةً إلي أنها تستعد أيضا بالإضافة إلي مشاركتها في مسرحية" سيرة حب" ستقوم مطلع الشهر المقبل بطرح أغنية جديدة وتتمنى أن تنال أعجاب الجمهور .

يشار إلي أن مسرحية "سيرة الحب" بطولة إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شريف عواد، أحمد الأمير، نهلة خليل، سمية درويش، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، شيكو، عمرو أصلان، عماد عبدالمجيد، سيد عبدالرحمن، وناصر عبدالحفيظ, والعرض تصميم ديكور محمد الغرباوي، وخدع إيهاب جمعة، وإضاءة شريف البرعي، وتوزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد، ومنفذي الإخراج محمد شافعي، وهاني عبدالهادي، ومن تأليف الكاتب أيمن الحكيم، وإخراج الدكتور عادل عبده.