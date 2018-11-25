جيل محمد هنيدي  ما بين نجاحات فنية وأزمات صحية واجتماعية

حقق جيل الفنان محمد هنيدي مجموعة من النجاحات في السينما والمسرح والتليفزيون، وهذا الجيل جمع مجموعة كبيرة من الفنانين ولقب بجيل هندي؛ لأنه أول من فتح الطريق لجيله بالكامل لتقديم أنفسهم في الفن، ورغم النجاحات التي شهدها هذا الجيل إلا أنه تعرض لكثير من الأزمات المتلاحقة.

نبدأ بالفنان علاء ولي الدين وهو الفنان الذي بدأ مع هنيدي في مجموعة من الأعمال قبل شهرة هنيدي وحقق هو نفسه شهرة ونجاح من خلال أفلام "عبود على الحدود" و"الناظر"؛ لكن أصيب بمرض السكر ومات فجأة بعد تعرضه لغيبوبة سكر فجأة وترك حزنا على جمهوره وفي قلوب أصدقاؤه الفنانين

بعدها يتعرض مجموعة من الفنانين لمشاكل صحية متلاحقة منها تعرض أحمد السقا لكسر في الساق وعمله عملية في الرباط الصليبي ثم يتعرض لجلطة في قدمه بعد رحيل والده الفنان صلاح السقا ولكنه يمر منها على خير ويأتي الفنان كريم عبد العزيز ليتعرض هو الأخر لعدد من الجلطات في قدمه ويسافر خارج مصر للعلاج ويعود سالما معافى، ثم يأتي الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي ليكشف أحمد عن مرضه هو وزوجته بالسرطان ولكنه ينتصرا عليه ويعودا لاستئناف نشاطهما الفني بشكل ملحوظ. ولم يتعرض جيل هندي فقط للمرض ولكن يتعرض أيضا للأزمات الحياتية فمثلا طلقت الفنانة غادة عادل من زوجها المخرج مجدي الهواري بعد زواج دام عشرات السنين وبعد أن رزقا معا من هذه الزيجة بخمسة أبناء وجاء الطلاق وهما في قمة نجاحهما الفني هو كمخرج وهي كفنانة متميزة ومقدمة برنامج مهم وهو "تعشب شاي".

ثم تأتي الفنانة ياسمين عبد العزيز لتعلن طلاقها من زوجها رجل الأعمال بعد زواج أيضا كان ناجحا وبعد أن رزقا ببنا، وجاء قرار الطلاق وياسمين في قمة نحاجها الفني وتستعد لتقديم مسلسل ج.