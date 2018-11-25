نجمات مصريات من أصول أوروبية أبرزهن ميرفت أمين وشويكار

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانتين ميرفت أمين، وشويكار، وهما من أصول أوروبية، إذ سبق أن صرحت ميرفت أمين في حوار مع الفنانة إسعاد يونس أنها من أب مصري وأم أسكتلندية، بينما المعروف عن شويكار أصولها التركية من أبيها والشركسية من أمها.

التقرير التالي يرصد لكم فنانات أخريات من أصول أجنبية:

ليلى علوي/ نيلي كريم/ ميرفت أمين/ شويكار

نيللي كريم

الفنانة نيللي كريم، واحدة من أهم نجمات جيلها وهي شيف دائم على مائدة الدراما التليفزيونية بمسلسلات تلقى نسب نجاح ومشاهدة عالية. وقد ولدت نيللي كريم لأب مصري من الإسكندرية وأم روسية.

مريم فخر الدين

ولدت بمدينة الفيوم لأب مصري مسلم وأم مجرية مسيحية وهي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين. لقبت بحسناء الشاشة المصرية، وتعتبر مع شقيقها يوسف فخر الدين من العلامات المضيئة في السينما المصرية.

ليلى علوي

الفنانة ليلى علوي ولدت في القاهرة لأب مصري وأم يونانية، وقد بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.

منى هلا

ولدت منى هلا لأب نمساوي وأم مصرية، توفي والدها وهي في سن صغيرة، وقد حصلت على ليسانس ألسن قسم ألماني، وبدأت مسيرتها الفنية في العام 2001 بالأدوار الصغيرة، وانطلقت ببرنامج "يلا بينا" ثم "صح صح معانا" وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية أشهرها أفلام "الباشا تلميذ" و"البيبي دول". وحصلت على لقب أحسن ممثلة شابة عام 2008، وقدمت في عام 2011 برنامج "منى توف".

ليلى فوزي

ولدت في تركيا، لأب مصري تاجر أقمشة يملك محالاً في القاهرة ودمشق وإسطنبول، أما أمها فكانت حفيدة قيصر لي باشا أحد قادة الجيش التركي إبان حكم سلاطين آل عثمان.

لبلبة

الفنانة لبلبة من أصول أرمنية، اسمها نينوشكا مانول كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة لأسرة أرمنية نزحت إلى سوريا، ومنها للقاهرة.

كاميليا

ولدت ليليان كوهين، عام 1919، بأحد الأحياء الفقيرة بمدينة الإسكندرية، وهي ذات أصول أجنبية اختلف حولها الكثيرون، فهناك من يرى أنها ذات أصول إيطالية، وآخر يرى أنها ذات أصول يهودية، لكن المؤكد أنها ولدت في الإسكندرية لأم مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل ايطالي إسمها أولجا لويس أبنور، حملت بـ "كاميليا"، من علاقة دون زواج.

لولا صدقي

ولدت لولا صدقي عام 1923، لأم إيطالية الجنسية تركتها وشقيقتها ثم هاجرت إلى إيطاليا، ووالدها هو الكاتب الكبير والمؤلف المسرحي، أمين صدقي، تلقت تعليمها في مدارس فرنسية، عملت في بداية حياتها كراقصة ومطربة تغني باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

نيللي مظلوم

ممثلة ومصممة رقصات وراقصة استعراضية مصرية من أصول يونانية، ولدت في الإسكندرية عام 1925، وبدأت الرقص على المسرح منذ كانت في الخامسة من عمرها، وبرزت في مجالها حتى صارت من الرائدات في الرقص المعاصر، وقامت بتأسيس مدرسة للباليه.

نادية لطفي

ولدت بولا لطفي شفيق، في 3 يناير 1938، لأب فلسطيني الأصل عاش في مدينة قنا، وأم يونانية هاجر والدها إلى مصر، وتحديدًا في محافظة الشرقية.

ميمي جمال

ولدت أمينة مصطفى جمال عام 1941 لأب مصري وأم يونانية، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة بفيلم "أقوى من الحب"، ثم عملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص.

نيللي

ولدت نيللي آرتين كالفيان بالقاهرة، في 3 يناير 1949، لأسرة من أصول أرمنية، بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام خلال فترة الخمسينات، وكانت أول بطولة في فيلم "المراهقة الصغيرة" عام 1966.