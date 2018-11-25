شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر تشويقى جديد لفيلم الكوميديا What Men Want والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Paramount Pictures تريلر تشويقى جديد لفيلم What Men Want، تحت عنوان Red Band Trailer، المقرر طرحه بداية العام المقبل يوم 19 يناير فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من بطولة تراجي بي. هينسون، وويندي ماكلندون كوفي، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسي مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسي مايرز.

وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور في مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.