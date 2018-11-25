شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. مجدى كامل ودنيا المصرى فى كواليس "البيت الكبير2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان مجدى كامل تصوير مشاهده فى مسلسل "البييت الكبير2"، باستوديو المغربى حيث تجمع المشاهد بينه وبين الفنانة دنيا المصرى، ويستمر التصوير فى ديكور منزلة لعدة أيام، وبعدها ينتقل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث العمل.



مشهد من مسلسل "البيت الكبير2"

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

مسلسل "البيت الكبير" يرصد قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى.

المسلسل ينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة، من تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى ويشارك فى بطولته لوسى، سوسن بدر، لقاء سويدان، منذر رياحنة، ريم هلال، ريم بشناق، دنيا المصرى، وتيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين وانضم كل من الفنان مجدى كامل وداليا مصطفى وآخرون لهذا الجزء من العمل.